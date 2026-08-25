Под Самаром в Днепропетровской области произошло "военное преступление", – ОВА

По данным местных СМИ, во вторник, 25 августа, в районе города Самар прогремел громкий взрыв, после которого разразился сильный пожар. После этого Самаровская районная государственная администрация объявила о срочной эвакуации жителей Песчанской общины и Орловщанского старостинского округа.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о ситуации в Днепропетровской области?

Россия днем ​​25 августа атаковала Самаровский район Днепропетровской области. По состоянию на 19:59 известно об 11 раненых. Также в результате взрыва погиб один человек.

В результате российской атаки разрушены 3 частных дома, еще 15 – повреждены.

В Песчанской громаде и Орловском старостинском округе объявили эвакуацию.

В связи с проведением эвакуации населения из опасной зоны просим жителей сохранять спокойствие и четко следовать указаниям представителей власти, полиции и спасателей,

– заявили в Самаровской РГА.

Полиция и ГСЧС Днепропетровской области пока воздерживаются от обширных комментариев. Рядом с Песчанским поселковым советом развернули мобильный штаб полиции, пункт приема заявлений и пункт предоставления первой медицинской помощи.

Также в Самаровской районной госадминистрации призвали не распространять непроверенную информацию, ждать только официальных сообщений и не приближаться к месту работы экстренных служб.

Также местные власти написали правила поведения во время эвакуации:

не приближаться к опасной территории;

не препятствовать работе экстренных служб;

помогать детям, старикам и маломобильным гражданам;

взять с собой документы, необходимые лекарства и вещи первой необходимости.

Напомним, что во вторник, 25 августа, Россия атаковала жилые дома в Краматорске 9 авиабомбами. В результате удара есть пострадавшие, среди них – 2-месячная девочка.