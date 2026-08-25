Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про ситуацію на Дніпропетровщині?

На зараз відомо про одну людину, загиблу через вибух. Ще 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 – пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали.

Поліція та ДСНС Дніпропетровської області поки утримуються від розлогих коментарів і закликають чекати на офіційну інформацію від обласної військової адміністрації. Поруч із Піщанською селищною радою розгорнули мобільний штаб поліції, пункт прийому заяв та пункт надання першої медичної допомоги.