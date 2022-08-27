В новых регионах могут объявить эвакуацию: Верещук объяснила причины

В отдельных районах Харьковской, Запорожской и Николаевской областей может быть объявлена обязательная эвакуация. Это связано с трудностями провести там нормально отопительный сезон.

Об этом 24 каналу рассказала министр по реинтеграции временно оккупированных областей Ирина Верещук. Речь идет об этих 3 регионах, а также Донбасс, потому что сейчас из Херсона провести эвакуацию невозможно на уровне государства.

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Отопительный сезон под обстрелами невозможен

Верещук подчеркнула, что речь не идет об эвакуации всех жителей Николаевской, Запорожской и Харьковской областей. Речь идет только об отдельных районах.

Я хочу, чтобы люди это услышали. Я вижу, что уже много обращений, начинаются какие-то манипуляции и информационные вбросы,

– подчеркнула министр по реинтеграции временно оккупированных областей.

Она сообщила, что у Министерства сейчас есть определенная информация, продолжает собирать данные и анализировать их относительно того, каким может быть отопительный сезон в областях, которые сейчас подвергаются обстрелам российской армией.

"Мы ждем писем от руководства Областных военных администраций с оценкой от специальных комиссий ситуации в регионах. И уже на основании этих отчетов мы будем принимать решения по эвакуации из этих отдельных районов", – отметила Верещук.

Сколько человек может быть эвакуировано

По ее словам, в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных областей Украины прогнозируют, что дополнительно эвакуировано может быть еще 500 тысяч человек.

То есть полмиллиона людей могут переместиться с Востока и Юга в Центр и Запад Украины этой осенью-зимой,

– заметила Верещук.

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