Про це 24 каналу розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих областей Ірина Верещук. Мовиться про ці 3 регіони, а також Донбас, тому що нині з Херсонщини здійснити евакуацію неможливо на рівні держави.

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Опалювальний сезон під обстрілами неможливий

Верещук наголосила, що не мовиться про евакуацію всіх жителів Миколаївської, Запорізької та Харківської областей. Мовиться лише про окремі райони.

Я хочу, щоб люди це почули. Я бачу, що вже є багато звернень, розпочинаються якісь маніпуляції та інформаційні вкиди,

– підкреслила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих областей.

Вона повідомила, що Міністерство нині має певну інформацію, продовжує збирати дані й аналізувати їх щодо того, яким може бути опалювальний сезон в областях, які зараз потерпають від обстрілів російської армії.

"Ми чекаємо листів від керівництва Обласних військових адміністрацій з оцінкою від спеціальних комісій ситуації в регіонах. І вже на підставі цих звітів ми будемо приймати рішення щодо евакуації з цих окремих районів", – зазначила Верещук.

Скільки людей може бути евакуйовано

За її словами, в Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих областей України прогнозують, що додатково евакуйовано може бути ще 500 тисяч людей.

Тобто півмільйона людей можуть переміститись зі Сходу і Півдня в Центр і Захід України цієї осені-зими,

– зауважила Верещук.

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