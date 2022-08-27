Про це 24 каналу розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих областей Ірина Верещук. Мовиться про ці 3 регіони, а також Донбас, тому що нині з Херсонщини здійснити евакуацію неможливо на рівні держави.
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Опалювальний сезон під обстрілами неможливий
Верещук наголосила, що не мовиться про евакуацію всіх жителів Миколаївської, Запорізької та Харківської областей. Мовиться лише про окремі райони.
Я хочу, щоб люди це почули. Я бачу, що вже є багато звернень, розпочинаються якісь маніпуляції та інформаційні вкиди,
– підкреслила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих областей.
Вона повідомила, що Міністерство нині має певну інформацію, продовжує збирати дані й аналізувати їх щодо того, яким може бути опалювальний сезон в областях, які зараз потерпають від обстрілів російської армії.
"Ми чекаємо листів від керівництва Обласних військових адміністрацій з оцінкою від спеціальних комісій ситуації в регіонах. І вже на підставі цих звітів ми будемо приймати рішення щодо евакуації з цих окремих районів", – зазначила Верещук.
Скільки людей може бути евакуйовано
За її словами, в Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих областей України прогнозують, що додатково евакуйовано може бути ще 500 тисяч людей.
Тобто півмільйона людей можуть переміститись зі Сходу і Півдня в Центр і Захід України цієї осені-зими,
– зауважила Верещук.
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