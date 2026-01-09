Застряли на 3 недели: разведчик поделился историей сверхсложной эвакуации раненых с "нуля"

На севере Харьковщины разведчики работают на самом нуле под постоянным наблюдением дронов. Поэтому эвакуация раненых иногда превращается в многодневную операцию.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала о работе разведки 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. По ее словам, разведчик с позывным Санитар поделился историей эвакуации, которая превратилась в многонедельное удержание позиции.

Смотрите также Стали еще точнее, – авиаэксперт раскрыл новую хитрость россиян в модернизации "Шахедов"

Как разведчики эвакуируют раненых с нуля на Харьковщине?

Черненко уточнила, что эту историю рассказал разведчик 58 отдельной мотопехотной бригады с позывным Санитар. По ее словам, он работает на самом нуле и участвует в эвакуации раненых и выводе бойцов с позиций, когда это становится возможным.

На севере Харьковщины любая эвакуация с "нуля" может затянуться на дни. Под постоянным наблюдением дронов даже короткие отрезки часто приходится проходить пешком. В таких условиях группа иногда не только забирает раненых, но и вынуждена оставаться на позиции, чтобы удержать рубеж.

Для противника нет разницы 200 или 300. Это как приманка, они знают, что мы за ними придем,

– сказал Санитар.

Он объяснил, что самое опасное начинается именно во время выхода на эвакуацию. В этот момент подключаются FPV, сбросы и артиллерия, а небо быстро заполняется дронами. Из-за этого вывести всех хочется, но иногда это просто невозможно.

Задача была только забрать их, но так получилось, что застряли мы там на три недели, даже больше,

– рассказал разведчик.

По его словам, техника не могла подъехать из-за дронов. Во время удержания позиции еду, воду и боекомплект сбрасывали с беспилотников. Попытки замены срывались, потому что машины разбивали еще в дороге. Выйти удалось тогда, когда погода на короткое время уменьшила активность дронов.

Как россияне штурмуют позиции и почему разведке приходится держаться до конца?

После выхода на позицию, по словам Санитара, противник начал давить почти без пауз. Россияне пытались не просто зайти, а сразу закрепиться, поэтому во время таких эпизодов разведке приходится держать рубеж дольше, чем планировалось. Поэтому группа, которая зашла за ранеными, фактически перешла в режим обороны.

Они идут со щитами. Сзади за штурмовой группой идут люди с лопатами, с ломами, они идут окопаться,

– рассказал Санитар.

Он добавил, что такие группы заходят с расчетом на закрепление любой ценой, и вопрос возвращения для них не является определяющим. В таких условиях разведчикам приходится делать все сразу: проверять подходы, минировать маршруты, работать как саперы и держать контроль над позицией, пока не появится возможность выйти.

Его рассказ максимально спокойный, хотя он говорит об очень сложных вещах,

– отметила Анна Черненко.

Она подчеркнула, что эта история показывает, как дроны изменили войну и почему операции, которые раньше занимали часы, теперь тянутся днями и неделями. Именно поэтому разведке приходится чаще работать ночью, когда есть шанс уменьшить риск от FPV и наблюдения с воздуха.

Поддержите сбор для разведчиков на прибор ночного видения, который нужен для выполнения задач на "нуле" и эвакуации раненых в темное время суток.

Цель: 600 000.00 ₴

Ссылка на банк

Номер карты банка 4874 1000 2390 6897

Что известно о мирных переговорах и сигналах США и Кремля: