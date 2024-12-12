Россияне пьянствуют и мародерствуют в ожидании эвакуации с сирийских баз, – ГУР

Остатки военного контингента России из самых отдаленных регионов Сирии стягиваются к морской и авиационной базам в Тартусе и Хмеймиме. Там российские солдаты будут ожидать своего эвакуационного рейса.

В основном в ожидании эвакуации россияне пьют и мародерствуют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно об эвакуации российских солдат и техники в Сирии

По данным ГУР, между Хмеймимом и российскими аэродромами ежедневно курсирует по 4 – 5 военно-транспортных самолетов.

Для вывоза вооружения и военной техники из Сирии на базу в Тартусе также продолжают переход корабли России "Иван Грен" и "Александр Остраковский". Сейчас они находятся в Норвежском море, а через несколько дней запланирован их проход проливом Ла-Манш.

Кроме этого, в сирийский порт движется российский сухогруз "Sparta", вышедший из города Балтийск. В то же время судно "Sparta 2", которое вышло из Санкт-Петербурга, планируют привлечь для вывоза военной техники из арабской республики.

Отметим, что командующий российскими войсками генерал-полковник Александр Чайко приказал ремонтировать военную технику, которая была вывезена из Сирии.