"Мама, не плачь": щемящая история эвакуации девочки с семьей, чудом выжившей после обстрела

Из Ямполя на Донетчине эвакуировали 10-летнюю Кристину с семьей. Девочка чудом выжила после того, как российская ракета "Калибр" попала в их дом.

Девочку и ее семью эвакуировала волонтерская организация "Белые ангелы". Теперь ребенок с родителями будет проживать в Киеве.

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Щемящая история спасения семьи

Во время спасения девочка успокаивала свою маму и едва сдерживала слезы, говоря: "Мама, не плачь".

Как стало известно, поврежденный ракетой дом не пригоден для проживания. В дыре от удара видны запыленные игрушки.

10-летняя Кристина рассказала, что учится в пятом классе местной школы, которую также частично разрушили оккупанты.

Спасение семьи из Донецкой области / фото полиции

Как проходила эвакуация семьи: смотрите видео

Эвакуация из горячих точек