"Мама, не плачь": щемящая история эвакуации девочки с семьей, чудом выжившей после обстрела
19 июля 2023, 17:53Читати новину українською
Источник:Национальная полиция Украины
Из Ямполя на Донетчине эвакуировали 10-летнюю Кристину с семьей. Девочка чудом выжила после того, как российская ракета "Калибр" попала в их дом.
Девочку и ее семью эвакуировала волонтерская организация "Белые ангелы". Теперь ребенок с родителями будет проживать в Киеве.
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Щемящая история спасения семьи
Во время спасения девочка успокаивала свою маму и едва сдерживала слезы, говоря: "Мама, не плачь".
Как стало известно, поврежденный ракетой дом не пригоден для проживания. В дыре от удара видны запыленные игрушки.
10-летняя Кристина рассказала, что учится в пятом классе местной школы, которую также частично разрушили оккупанты.
Спасение семьи из Донецкой области / фото полиции
Как проходила эвакуация семьи: смотрите видео
Эвакуация из горячих точек
- Напомним, что ранее спецэкипаж "Белый ангел" вывез из Авдеевки две семьи с детьми. От российских обстрелов малыши прятались в шкафу. Известно, что эвакуационный экипаж разыскал две семьи, где есть дети, и уговорил их эвакуироваться.
- Также "Белые ангелы" эвакуировали из Ямполя Донецкой области семью с 5 детьми. Отец малышей погиб от обстрела.
- Из села под Авдеевкой эвакуировали двух маленьких близнецов. Это сделали "Белые Ангелы". Деток эвакуировали из села Новобахмутовка Очеретинской громады. Их родители до последнего были против.