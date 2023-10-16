Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины

Эвакуация украинцев из Израиля продолжается. Известно, что из страны уже вылетел второй борт, на котором находились граждане нашей страны.

По имеющейся информации, на борту воздушного судна находятся 155 наших земляков. Среди них – 107 женщин и 23 ребенка.

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Самолет приземлится в Румынии

Как отмечают в посольстве Украины в Израиле, 16 октября самолет рейса авиакомпании HiSky вылетел из аэропорта "Бен Гурион" в Тель-Авиве. Он должен прибыть в город Клуж в Румынии.

Посольством оказано содействие землякам с оформлением необходимых процедур и документов для вылета. Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины,

– отмечают в посольстве.

Обратим внимание, что первый эвакуационный рейс был выполнен поздно вечером 14 октября. О нем тогда сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. Вывезти из Израиля удалось 207 украинцев, в том числе 67 детей. Самолет вылетел из Тель-Авива и должен был приземлиться в Бухаресте.

Украина работает над эвакуацией

В своем вечернем обращении 15 октября Владимир Зеленский отметил, что украинские дипломаты, разведка и силы безопасности дальше работают над помощью нашим землякам. Тем, кто оказался в Израиле и на территории Сектора Газа.

Продолжается эвакуация украинцев из Израиля: уже более 200 человек вывезли в Румынию, преимущественно женщин и детей. Готовятся новые рейсы. Известно о почти 260 наших людях, которые сейчас находятся в Секторе Газа,

– заметил президент.

Глава государства отметил, что выезд из Сектора Газа заблокирован для граждан всех стран. В то же время в Украине работают с партнерами, чтобы таки смогли эвакуировать своих граждан.

Президент подчеркнул, что украинские дипломаты готовы помочь каждому нуждающемуся гражданину. Следовательно, он обратился к украинцам, чтобы они обратились к дипломатическим представительствам Украины и придерживались их рекомендаций.

Напомним, что утром 7 октября боевики ХАМАС массированно атаковали ракетами Израиль, а также напали на его территорию. Группировку удалось выбить из страны. Теперь же Израиль планирует зачистку на территории самого Сектора Газа.