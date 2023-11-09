В ГУР показали фото спасенных украинцев из Сектора Газа: согласие на выезд получили 329 граждан

8 ноября стало известно, что из сектора Газа успешно эвакуировали первую группу украинцев. Операцию по спасению граждан осуществляло ГУР.

8 ноября президент Зеленский рассказал, что Украине удалось вывезти из сектора Газа 43 украинца.

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Старт эвакуации иностранцев из Сектора Газа

В ГУР показали фото эвакуированных украинцев, перевезенных на территорию Египта. Кроме того, Украина помогла вывезти из зоны боевых действий 36 граждан Молдовы.

Египет открыл КП "Рафах" для выхода иностранцев из Газы / Фото ГУР

Глава государства рассказал, что сейчас украинские граждане находятся в безопасности – на попечении украинских дипломатов. Вскоре их перевезут в одну из соседних с Украиной стран.

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что начатая 7 ноября эвакуация украинцев из Сектора Газа продлится несколько дней.

Посол Украины в Израиле Корнийчук сообщил, что Украина получила разрешения на выезд из сектора Газа для 329 украинцев.



