В ГУР показали фото спасенных украинцев из Сектора Газа: согласие на выезд получили 329 граждан
Источник:ГУР
8 ноября стало известно, что из сектора Газа успешно эвакуировали первую группу украинцев. Операцию по спасению граждан осуществляло ГУР.
8 ноября президент Зеленский рассказал, что Украине удалось вывезти из сектора Газа 43 украинца.
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Старт эвакуации иностранцев из Сектора Газа
В ГУР показали фото эвакуированных украинцев, перевезенных на территорию Египта. Кроме того, Украина помогла вывезти из зоны боевых действий 36 граждан Молдовы.
Египет открыл КП "Рафах" для выхода иностранцев из Газы / Фото ГУР
Глава государства рассказал, что сейчас украинские граждане находятся в безопасности – на попечении украинских дипломатов. Вскоре их перевезут в одну из соседних с Украиной стран.
Спикер МИД Олег Николенко отметил, что начатая 7 ноября эвакуация украинцев из Сектора Газа продлится несколько дней.Обратите внимание! Посол Украины в Израиле Корнийчук сообщил, что Украина получила разрешения на выезд из сектора Газа для 329 украинцев.