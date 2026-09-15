Об этом сообщил Павел Хмура из Главного управления полиции Варшавы в комментарии для tvn24.pl.

Что известно об инциденте?

Информация о оставленном багаже поступила в польскую полицию во вторник, 15 сентября, незадолго до 19:00. После этого в аэропорту начали процедуры безопасности и вызвали специалистов по взрывоопасным предметам.

Эвакуацию провели из терминалов отправления A и B, а также из зоны прибытия у входа A1. Кроме того, движение автомобилей в зоне отправления временно приостановили – там продолжали курсировать только городские автобусы.

За несколько минут до 19:00 полиция получила информацию о брошенном багаже. Пограничники сейчас проводят пиротехническую разведку. Людей эвакуировали из терминалов вылета А и Б, а также из терминала прилета у входа А1,

– сообщил Павел Хмура из Главного управления полиции Варшавы.

Он добавил: "Движение транспорта в терминале отправления также приостановлено. Там курсируют только городские автобусы". В пресс-службе аэропорта подтвердили, что часть терминала была эвакуирована именно из-за оставленного багажа.

Сколько именно людей пришлось эвакуировать, пока не сообщается. Пиротехники должны проверить багаж и установить, представляет ли он угрозу для пассажиров и сотрудников аэропорта.

Пока также неизвестно, сколько времени продлится проверка и повлияет ли инцидент на дальнейшую работу аэропорта.

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