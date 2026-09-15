Про це повідомив Павел Хмура з Головного управління поліції Варшави у коментарі tvn24.pl.

Що відомо про інцидент?

Інформація про залишений багаж надійшла до польської поліції у вівторок, 15 вересня, незадовго до 19:00. Після цього в аеропорту розпочали процедури безпеки та викликали фахівців із вибухонебезпечних предметів.

Евакуацію провели з терміналів відправлення A та B, а також із зони прибуття біля входу A1. Крім того, рух автомобілів у зоні відправлення тимчасово призупинили – там продовжили курсувати лише міські автобуси.

За кілька хвилин до 19:00 поліція отримала інформацію про покинутий багаж. Прикордонники зараз проводять піротехнічну розвідку. Людей евакуювали з терміналів відправлення А та Б, а також з термінала прибуття біля входу А1,

– повідомив Павел Хмура з Головного управління поліції Варшави.

Він додав: "Рух транспорту в терміналі відправлення також призупинено. Там курсують лише міські автобуси". У пресслужбі аеропорту підтвердили, що частину термінала евакуювали саме через залишений багаж.

Скільки саме людей довелося евакуювати, наразі не повідомляється. Піротехніки мають перевірити багаж і встановити, чи становить він загрозу для пасажирів та працівників аеропорту.

Наразі також невідомо, скільки часу триватиме перевірка та чи вплине інцидент на подальшу роботу аеропорту.

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