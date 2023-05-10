Без окон и мебели: "эвакуированные" из Запорожской области жалуются на ужасающие условия

Оккупанты начали принудительный вывоз населения Токмака, что в Запорожской области. Россияне называют это "эвакуацией", однако люди жалуются на ужасающие условия.

Оккупанты на временно оккупированных территориях изрядно паникуют из-за предстоящего контрнаступления ВСУ. В 18 прифронтовых населенных пунктах уже объявили "эвакуацию" мирного населения.

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Людей вывозят в ужасающие условия

Россияне принудительно начали вывозить жителей Токмака. Украинцев "эвакуируют" в Бердянск. Однако людей привозят в ужасающие условия.

Люди жалуются, что оккупанты разместили их в ужасающих бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели. Более того, жителям Токмака на неопределенный срок запретили возвращаться в родной город. Оккупационные власти аргументируют это тем, что в Токмаке сейчас опасно.

Под предлогом так называемой эвакуации россияне также продолжают вывозить награбленное имущество из Запорожской области. К примеру, в Энергодаре оккупанты полностью разграбили все городские медицинские учреждения. По информации Генштаба ВСУ, все оборудование россияне вывезли во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым.

Кроме того, разграбили оккупанты и все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.

Оккупанты планируют "эвакуировать" тысячи работников Запорожской АЭС

В "Энергоатоме" заявили, что россияне собираются "эвакуировать" из Запорожской АЭС около 3 100 человек. Прежде всего, речь идет о вывозе 2 700 работников станции, подписавших контракт с фейковым так называемым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома" и членов их семей.

Принудительный вывоз персонала АЭС обострит крайне неотложный вопрос наличия специалистов, которые могут обеспечивать эксплуатацию АЭС даже в текущем отключенном состоянии.

Кроме того, мэр Мелитополя назвал "эвакуацию" россиян билетом в один конец. По его словам, оккупанты вывозят в курорте Бердянск и Кирилловку лишь часть жителей Запорожской области. Большинство принудительно везут на континентальную территорию России.

"Какая судьба ждет людей дальше, наглядно показывает пример эвакуированных полгода назад из Херсона", – подчеркнул Федоров.