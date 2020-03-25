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      Эвакуация украинцев из-за рубежа: из Турции вернули еще 430 человек

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      В Украину из Турции ночью 25 марта вылетели 430 украинцев, которые ранее не смогли вернуться домой. Речь идет о двух рейсах SkyUp из Стамбула в Киев.

      Об этом рассказал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман в твиттере.

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      По словам дипломата, 430 человек вылетели из Стамбула двумя самолетами SkyUp, но еще примерно 100 украинцев остались в транзитной зоне аэропорта.

      При содействии дипломатов, напомним, домой уже вернули более 72 тысяч украинцев. Глава МИД Дмитрий Кулеба говорит, что по состоянию на 23 марта еще 20 тысяч граждан просили вернуть их из-за границы.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Эвакуация украинцев Новости Турции Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Украины
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