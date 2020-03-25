Эвакуация украинцев из-за рубежа: из Турции вернули еще 430 человек

В Украину из Турции ночью 25 марта вылетели 430 украинцев, которые ранее не смогли вернуться домой. Речь идет о двух рейсах SkyUp из Стамбула в Киев.

Об этом рассказал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман в твиттере.

К теме Кто контролирует, придерживаются самоизоляции украинцы, вернувшиеся из-за границы

По словам дипломата, 430 человек вылетели из Стамбула двумя самолетами SkyUp, но еще примерно 100 украинцев остались в транзитной зоне аэропорта.

Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины.

В транзитной зоне а / п Стамбул находится около 100 украинских. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в а / п и быстрого возвращения в pic.twitter.com/DWaylRsEPb - Александр Гаман (@GamanOleksandr) 24 марта 2020 г.

При содействии дипломатов, напомним, домой уже вернули более 72 тысяч украинцев. Глава МИД Дмитрий Кулеба говорит, что по состоянию на 23 марта еще 20 тысяч граждан просили вернуть их из-за границы.

Статистика больных коронавирусом в Украине: