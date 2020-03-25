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      Евакуація українців з-за кордону: з Туреччини повернули ще 430 людей

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      Українців повертають із Туреччини / Твіттер консула Гамана

      До України з Туреччини вночі 25 березня вилетіли 430 українців, які раніше не змогли повернутись додому. Мовиться про два рейси SkyUp зі Стамбула до Києва.

      Про це розповів генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман у твіттері.

      До теми Хто контролює, чи дотримуються самоізоляції українці, що повернулися з закордону

      За словами дипломата, 430 людей вилетіли зі Стамбула двома літаками SkyUp, але ще приблизно 100 українців залишились у транзитній зоні аеропорту.

      За сприяння дипломатів, нагадаємо, додому вже повернули понад 72 тисячі українців. Керівник МЗС Дмитро Кулеба каже, що станом на 23 березня ще 20 тисяч українців просили повернути їх з-за кордону.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Евакуація українців Новини Туреччини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини України
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