Эвакуационная колонна с жителями Энергодара все-таки отправилась в Запорожье

Эвакуационная колонна с мирными жителями Энергодара после трех часов ожидания в Васильевке начала движение в Запорожье.

Об этом рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. К слову, сейчас эвакуация проходит также в Буче и Ирпене.

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Накануне оккупанты не пропустили в Энергодар гуманитарную помощь. Ее доставляли автобусами и 5 грузовиками. Украинские военные пропустили колонну, но россияне остановили возле Васильевки.

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