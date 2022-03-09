Эвакуационная колонна с жителями Энергодара все-таки отправилась в Запорожье
9 марта 2022 , 17:18Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Орлова
Эвакуационная колонна с мирными жителями Энергодара после трех часов ожидания в Васильевке начала движение в Запорожье.
Об этом рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. К слову, сейчас эвакуация проходит также в Буче и Ирпене.
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Накануне оккупанты не пропустили в Энергодар гуманитарную помощь. Ее доставляли автобусами и 5 грузовиками. Украинские военные пропустили колонну, но россияне остановили возле Васильевки.
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