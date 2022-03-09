Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. До слова, зараз евакуація триває також в Бучі та Ірпені.

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Напередодні окупанти не пропустили до Енергодара гуманітарну допомогу. Її доправляли автобусами та 5 вантажівками. Українські військові пропустили колону, але росіяни зупинили біля Василівки.



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Важливо – Окупанти відкрили вогонь під час евакуації: