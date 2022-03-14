Эвакуационные автобусы с людьми уже отправились из Рубежного
14 марта 2022 , 15:13Читати новину українською
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Вследствие усиления агрессии России происходит эвакуация людей из разных регионов Украины. Из Рубежного уже отправились автобусы.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он опубликовал видео в соцсетях.
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Каков маршрут эвакуации
Тимошенко сообщил, что работает гуманитарный коридор эвакуации по маршруту: Рубежное – Северодонецк – Бахмут – Славянск.
Автобусы с людьми отправились из Рубежного,
– написал Тимошенко.
Эвакуационные автобусы отправились из Рубежного: смотрите видео
Эвакуация с горячих точек Украины 14 марта
Часть эвакуационных автобусов отправилась в Дмитровку возле Киева. Почти 400 человек отправились в эвакуационную колонну из Северодонецка.
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