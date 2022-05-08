Эвакуационные коридоры исключительно на въезд: выезд из Запорожья временно ограничат

В Запорожской области временно ограничили выезд из города. Все из-за большого количества автомобилей, которые несколько дней не могут заехать внутрь.

В Запорожской областной военной администрации отмечают, что выезд будет временно ограничен. Сейчас в окрестностях находится огромное количество автомобилей, которые стоят уже несколько суток. Нужно, чтобы они смогли попасть в город.

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В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток, – говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

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На Запорожском направлении российские оккупанты не проводили активного наступления. Борьба продолжается: украинские военные успешно защищаются и даже совершают определенные контрнаступательные действия, как отмечают в Запорожской ОВА. Захватчики несут потери среди личного состава. К примеру, недавно только во временно оккупированном селе Бурчак обнаружили 100 раненых россиян.

Кроме того, 7 мая украинские защитники нанесли успешный удар оккупантам вблизи населенного пункта Пологи. Удалось уничтожить часть вражеского вооружения и техники. Подразделение оккупантов покинуло свои позиции.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне просто беспардонно грабят предпринимателей. Они буквально забрали оборудование и продукцию с завода Биол. Там производят посуду. Все награбленное имущество оккупанты вывозят по железной дороге в Крым. Местные жители заметили, что большая часть груза – оцинкованная сталь в рулонах.

Россияне пытаются сделать хоть какой-нибудь шабаш к 9 мая в Энергодаре. Украинцы не хотят участвовать в этом, поэтому оккупанты начинают выкручиваться. Они додумались до особо циничного варианта: забирают у людей документы и обещают отдать их на 9 мая. Так, захватчики хотят собрать людей в одном месте, чтобы потом ручные пропагандисты смогли снять свои фейковые сюжеты.

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