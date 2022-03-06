Эвакуационные поезда на 7 марта

Россия не прекращает циничную и кровавую войну против Украины. Враг обстреливает гражданское население, из-за чего украинцы вынуждены покидать родные дома.

Многие автодороги разрушены, также закрыто авиапространство. Едва ли не единственная возможность убежать от войны – поехать поездом. В Укрзализныце сообщили об эвакуационных поездах на 7 марта

Стоит внимания Важно для волонтеров: Укрзализныця запустила сервис логистики гуманитарки "Железная помощь"

Донецкое направление

01:00 Краматорск – Ужгород (18 вагонов)

17:00 Краматорск – Ужгород (13 вагонов)

Одесское направление

22:30 №938/937 Одесса – Ужгород (19 вагонов)

Запорожье

2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый

Днепр

3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно

Кривой Рог

2 рейса (12 и 15 вагонов)

Харьков

3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00

3 эвакуационных поезда (по 18 вагонов каждый)

А также электричками:

организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Международные эвакуационные рейсы

№954 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;

№ 908/907 Днепр – Хелм в 10:30

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40.

. Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.