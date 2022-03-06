Эвакуационные поезда на 7 марта

6 марта 2022 , 21:51
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Источник:

Укрзализныця

Россия не прекращает циничную и кровавую войну против Украины. Враг обстреливает гражданское население, из-за чего украинцы вынуждены покидать родные дома.

Многие автодороги разрушены, также закрыто авиапространство. Едва ли не единственная возможность убежать от войны – поехать поездом. В Укрзализныце сообщили об эвакуационных поездах на 7 марта

Стоит внимания Важно для волонтеров: Укрзализныця запустила сервис логистики гуманитарки "Железная помощь"

Донецкое направление

  • 01:00 Краматорск – Ужгород (18 вагонов)
  • 17:00 Краматорск – Ужгород (13 вагонов)

Одесское направление

  • 22:30 №938/937 Одесса – Ужгород (19 вагонов)

Запорожье

  • 2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый

Днепр

  • 3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно

Кривой Рог

  • 2 рейса (12 и 15 вагонов)

Харьков

  • 3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00
  • 3 эвакуационных поезда (по 18 вагонов каждый)

А также электричками:

  • организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
  • из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
  • из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Важно . Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы

  • №954 Львов – Хрубешув в 00:01;
  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
  • № 908/907 Днепр – Хелм в 10:30
  • № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • №956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • №7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40.
Автор: Михайло Гема