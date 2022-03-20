Эвакуационные поезда от Укрзализныци на 20 марта: расписание

В Укрзализныце обнародовали детальное расписание эвакуационных поездов на 20 марта. Будут отправляться из Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Краматорска.

В Укрзализныце добавили, что актуальный график поездов обновляется около полуночи на специальном сайте uz-vezemo.com.

На тему В УЗ поделились актуальной картой железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов

Расписание эвакуационных поездов на 20 марта

Киев (Дарницкий вокзал)

8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород.

Днепр

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск

13:00 – №267/266 Краматорск – Львов;

16:00 – №269/268 Краматорск – Львов.

Также дополнительные рейсы будут отправляться из Одессы в Ужгород (22:32), из Киева в Хелм (19:13).

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