Эвакуационные рейсы по Украине и за границу: УЗ опубликовала график на 26 марта
Источник:телеграмм-канал УЗ
Укрзализныця продолжает процесс эвакуации граждан из наиболее опасных регионов. График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 26 марта – далее.
Всего с начала российского вторжения более 2,8 миллионов человек смогли уехать в западные регионы. Еще около 411 тысяч – эвакуировались за границу.
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Недавно Укрзализныця запустила сайт для граждан, пытающихся уехать из зоны боевых действий. Все о пассажирских перевозках на время войны, а также о регулярных рейсах – можете просмотреть по ссылке. Информацию о маршрутах там обновляют ежедневно около 00:00.
Дополнительные эвакуационные рейсы по Украине
Из Киева (вокзал Дарница):
- Интерсити+ Киев – Львов в 9:00;
- Интерсити+ Киев – Львов в 17:00.
Из Харькова:
- Интерсити+ Харьков – Львов в 8:00;
- №229/230 Харьков – Ужгород в 11:30;
- Интерсити+ Харьков – Львов в 15:00.
Из Днепра:
- №234/233 Днепр – Чоп в 20:00.
Из Краматорска:
- №274/273 Краматорск – Львов в 13:00;
- №276/275 Краматорск – Львов в 16:00.
Из Одессы:
- Одесса – Ужгород в 22:32.
Международные эвакуационные рейсы на 26 марта
Отметим, что "Укрзализныця" вернула платный проезд неэвакуационными и зарубежными рейсами. Поэтому рейсы, на которые нужно купить билет, внизу отмечены звездочками. Напоминаем, что все граничащие с Украиной страны ЕС пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.
В Польшу:
- №35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- №715/716 Киев Пассажирский – Винница (11:25) – Пшемысль* в 08:30;
- №901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до станции Ягодин) в 10:30;
- №814/813 Львов – Хелм в 17:02;
- №35/36 Одеса – Пшемисль о 18:22;
- №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм* в 19:13;
- №7616 Ягодин – Хелм в 22:25.
В Словакию:
- №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице* в 11:35 (прибытие 13:49);
- №961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице* в 16:50 (прибытие 18:13).
В Венгрию:
- в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*;
- №33 Мукачево – Будапешт* о 12:30;
- №32521 Мукачево – Будапешт* о 16:30.
В Румынию:
- Одесса – Измаил – Исакча (Румыния) в 23:23;
В Австрию:
- №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена в 14:07.
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