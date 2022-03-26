Эвакуационные рейсы по Украине и за границу: УЗ опубликовала график на 26 марта

Укрзализныця продолжает процесс эвакуации граждан из наиболее опасных регионов. График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 26 марта – далее.

Всего с начала российского вторжения более 2,8 миллионов человек смогли уехать в западные регионы. Еще около 411 тысяч – эвакуировались за границу.

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Недавно Укрзализныця запустила сайт для граждан, пытающихся уехать из зоны боевых действий. Все о пассажирских перевозках на время войны, а также о регулярных рейсах – можете просмотреть по ссылке. Информацию о маршрутах там обновляют ежедневно около 00:00.

Дополнительные эвакуационные рейсы по Украине

Из Киева (вокзал Дарница):

Интерсити+ Киев – Львов в 9:00;

Львов в 9:00; Интерсити+ Киев – Львов в 17:00.

Из Харькова:

Интерсити+ Харьков – Львов в 8:00;

Львов в 8:00; №229/230 Харьков – Ужгород в 11:30;

Ужгород в 11:30; Интерсити+ Харьков – Львов в 15:00.

Из Днепра:

№234/233 Днепр – Чоп в 20:00.

Из Краматорска:

№274/273 Краматорск – Львов в 13:00;

Львов в 13:00; №276/275 Краматорск – Львов в 16:00.

Из Одессы:

Одесса – Ужгород в 22:32.

Международные эвакуационные рейсы на 26 марта

Пассажиры могут бесплатно садиться на эвакуационные поезда, а также на все рейсы, курсирующие с востока на запад страны.

Отметим, что "Укрзализныця" вернула платный проезд неэвакуационными и зарубежными рейсами. Поэтому рейсы, на которые нужно купить билет, внизу отмечены звездочками. Напоминаем, что все граничащие с Украиной страны ЕС пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

В Польшу:

№35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№715/716 Киев Пассажирский – Винница (11:25) – Пшемысль* в 08:30;

Пшемысль* в 08:30; №901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до станции Ягодин) в 10:30;

№814/813 Львов – Хелм в 17:02;

№35/36 Одеса – Пшемисль о 18:22;

№67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм* в 19:13;

Хелм* в 19:13; №7616 Ягодин – Хелм в 22:25.

В Словакию:

№8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице* в 11:35 (прибытие 13:49);

№961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице* в 16:50 (прибытие 18:13).

В Венгрию:

в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*;

Захонь*; №33 Мукачево – Будапешт* о 12:30;

Будапешт* о 12:30; №32521 Мукачево – Будапешт* о 16:30.

В Румынию:

Одесса – Измаил – Исакча (Румыния) в 23:23;

В Австрию:

№749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена в 14:07.

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