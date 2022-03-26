Эвакуационные рейсы по Украине и за границу: УЗ опубликовала график на 26 марта

26 марта 2022 , 05:32
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Источник:

телеграмм-канал УЗ

Укрзализныця продолжает процесс эвакуации граждан из наиболее опасных регионов. График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 26 марта – далее.

Всего с начала российского вторжения более 2,8 миллионов человек смогли уехать в западные регионы. Еще около 411 тысяч – эвакуировались за границу. 

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Недавно Укрзализныця запустила сайт для граждан, пытающихся уехать из зоны боевых действий. Все о пассажирских перевозках на время войны, а также о регулярных рейсах – можете просмотреть по ссылке. Информацию о маршрутах там обновляют ежедневно около 00:00. 

Дополнительные эвакуационные рейсы по Украине

Из Киева (вокзал Дарница):

  •  Интерсити+ Киев –   Львов в 9:00;
  •  Интерсити+ Киев –   Львов в 17:00.

Из Харькова:

  • Интерсити+ Харьков –   Львов в 8:00;
  • №229/230 Харьков –   Ужгород в 11:30;
  • Интерсити+ Харьков –   Львов в 15:00.

Из Днепра:

  • №234/233 Днепр –   Чоп в 20:00.

Из Краматорска:

  • №274/273 Краматорск –   Львов в 13:00;
  • №276/275 Краматорск –   Львов в 16:00.

Из Одессы:

  • Одесса – Ужгород  в 22:32.
Обратите внимание!  Пассажиры могут бесплатно садиться на эвакуационные поезда, а также на все рейсы, курсирующие с востока на запад страны. 

Международные эвакуационные рейсы на 26 марта

Отметим, что "Укрзализныця" вернула платный проезд неэвакуационными и зарубежными рейсами. Поэтому рейсы, на которые нужно купить билет, внизу отмечены звездочками. Напоминаем, что все граничащие с Украиной страны ЕС пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

В Польшу:

  • №35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • №715/716 Киев Пассажирский – Винница (11:25) –   Пшемысль* в 08:30;
  • №901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до станции Ягодин) в 10:30;
  • №814/813 Львов – Хелм в 17:02;
  • №35/36 Одеса – Пшемисль о 18:22;
  • №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев –   Хелм* в 19:13;
  • №7616 Ягодин –   Хелм в 22:25.

В Словакию:

  • №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице* в 11:35 (прибытие 13:49);
  • №961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице* в 16:50 (прибытие 18:13).

В Венгрию:

  • в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп –   Захонь*;
  • №33 Мукачево –  Будапешт* о 12:30;
  • №32521 Мукачево –  Будапешт* о 16:30.

В Румынию:

  • Одесса – Измаил – Исакча (Румыния) в 23:23;

В Австрию:

  • №749/750 Киев –   Львов (21:00) –   Вена в 14:07.

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Автор: Ірина Буртик