Всього від початку російського вторгнення понад 2,8 мільйона людей змогли виїхати у західні регіони. Ще близько 411 тисяч – евакуювалися за кордон.

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Нещодавно Укрзалізниця запустила сайт для громадян, які намагаються виїхати із зони бойових дій. Усе про пасажирські перевезення на час війни, а також про регулярні рейси – можете переглянути за посиланням. Інформацію щодо маршрутів там оновлюють щодня близько 00:00.

Додаткові евакуаційні рейси по Україні

З Києва (вокзал Дарниця):

Інтерсіті+ Київ – Львів о 9:00;

Львів о 9:00; Інтерсіті+ Київ – Львів о 17:00.

З Харкова:

Інтерсіті+ Харків – Львів о 8:00;

Львів о 8:00; №229/230 Харків – Ужгород об 11:30;

Ужгород об 11:30; Інтерсіті+ Харків – Львів о 15:00.

З Дніпра:

№234/233 Дніпро – Чоп о 20:00.

З Краматорська:

№274/273 Краматорськ – Львів о 13:00;

Львів о 13:00; №276/275 Краматорськ – Львів о 16:00.

З Одеси:

Одеса – Ужгород о 22:32.

Зверніть увагу! Пасажири можуть безкоштовно сідати на евакуаційні поїзди, а також на всі рейси, які курсують зі сходу на захід країни.

Міжнародні евакуаційні рейси на 26 березня

Зауважимо, що Укрзалізниця повернула платний проїзд не евакуаційними та закордонними рейсами. Тож потяги, на які потрібно купити квиток, внизу позначені зірочками.

Нагадуємо, що усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

До Польщі:

№35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№715/716 Київ Пасажирський – Вінниця (11:25) – Пшемисль* о 08:30;

Пшемисль* о 08:30; №901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформлювати до станції Ягодин) о 10:30;

№814/813 Львів – Хелм о 17:02;

№35/36 Одеса – Пшемисль о 18:22;

№67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм* о 19:13;

Хелм* о 19:13; №7616 Ягодин – Хелм о 22:25.

До Словаччини:

№8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице* об 11:35 (прибуття 13:49);

№961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* об 16:50 (прибуття 18:13).

До Угорщини:

протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*;

Захонь*; №33 Мукачево – Будапешт* о 12:30;

Будапешт* о 12:30; №32521 Мукачево – Будапешт* о 16:30.

До Румунії:​

Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія) о 23:23;

До Австрії:

№749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень о 14:07.

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