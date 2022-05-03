Эвакуированные из "Азовстали" прибыли в Запорожье

В Запорожье прибыли мирные жители из Мариуполя. Их накануне удалось эвакуировать из "Азовстали".

Эвакуационная колонна начала прибывать в Запорожье около 16:42. Об этом сообщает 24 канал.

Напомним Из Мариуполя в Запорожье едет 156 человек: часть из них эвакуировали с "Азовстали"

Как встречали эвакуированных

В Запорожье на встречу эвакуированных мирных жителей Мариуполя, среди которых и те, кого удалось эвакуировать с "Азовстали", собралось немало волонтеров, журналистов. Также в Запорожье прибыла министр реинтеграции Ирина Верещук.

Сын встретил мать, которую эвакуировали с "Азовстали" / Фото 24 канала

Эвакуированные из Мариуполя прибыли в Запорожье / Фото 24 канала

Эвакуация из "Азовстали": главное

Более месяца почти 1 500 тысяч мирных жителей Мариуполя скрывались на "Азовстали". Вместе с гражданскими, на заводе были и защитники города.

О необходимости эвакуации гражданских говорили во всем мире, в том числе и генсек ООН Антониу Гуттериш во время встречи с Путиным.

Впервые эвакуировать мирных жителей удалось 30 апреля. Тогда с 11: 00 начал действовать режим тишины, а ближе к вечеру к "Азовстали" прибыла эвакуационная колонна. Тогда с завода могли выбраться 20 мирных жителей.

2 мая, по словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из "Азовстали" смогли вывезти более 100 человек.

Кроме того, в Бердянске были фактически заблокированы 2 тысячи мирных жителей Мариуполя, которым удалось вырваться из города. Из-за обстрелов их эвакуация в Запорожье постоянно срывалась.

Утром 3 мая Вадим Бойченко сообщил, что колонна из Бердянска таки смогла отправиться в Запорожье.

Уже в обед оккупанты начали штурм "Азовстали". Россияне решили применить все оружие, которое у них есть. Однако, по словам министра реинтеграции Ирины Верещук, под завалами завода и до сих пор есть мирные жители города, в том числе женщины и дети. Также есть и раненые, среди которых военные. По приблизительным подсчетам, на "Азовстали" осталось еще несколько сотен мирных жителей.

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