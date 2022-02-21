"Эвакуированных" с Донбасса начали отправлять в Подмосковье и другие регионы России

21 февраля 2022 , 17:05
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Источник:

"Новая газета"

Жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей принудительно вывозят в Россию. Людей отправляют в Подмосковье и другие регионы.

Для перевозки привлекли 10 поездов. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина, пишут российские СМИ.

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Более 8 тысяч принудительно вывезенных с временно оккупированных территорий Донбасса лиц, половина из которых дети, отправили в:

  • Московскую;
  • Ульяновскую;
  • Курскую;
  • Нижегородскую;
  • Волгоградскую;
  • Саратовской области.

Тюрин убеждает, что за последние сутки границу России якобы пересекли более 21 тысячи человек.

Обратите внимание! Украина призывает жителей оккупированных территорий оставаться дома, чтобы не стать жертвами терактов, которые могут готовить российские кадровые военные и спецслужбы.

Россия принудительно вывозит жителей Донбасса

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Автор: Олег Васьків