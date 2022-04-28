Эвакуируйтесь автобусами и поездами, не ждите момента, когда придется идти пешком, – Гайдай

Ситуация в Луганской области сложная и может обостриться в любой момент, а потому местных жителей просят не медлить и эвакуироваться на более безопасные территории.

Эвакуация из Луганской области продолжается

Для этого местные власти предоставляют автобусы и эвакуационные поезда. Об этом сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской военной администрации.

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Эвакуируйтесь автобусами и поездами, не ждите момента, когда придется идти пешком,

– подчеркнул Гайдай.

Откуда проводят эвакуацию

В Луганской ОВА добавили, что сегодня, 28 апреля, эвакуационный транспорт будет ждать желающих спастись от "русского мира" в 5 городах:

Рубежное

Попасная

Лисичанск

Горное

Северодонецк.

Гуманитарную помощь не смогут поставлять

Гайдай также пояснил, что каждого пришедшего или кому помогут добраться волонтеры или полиция отвезут либо на железнодорожные вокзалы Донецкой области, либо сразу в безопасные регионы Украины.

Эвакуируйтесь! Это сейчас мы можем доставлять в Луганскую область продукты питания более или менее регулярно. И не просто привозить, а еще развозить по бомбоубежищам. А если ситуация будет усложняться?

– спросил Гайдай.

Чтобы не было поздно, нужно ехать уже

Руководитель ОВА еще раз подчеркнул, чтобы жители не ждали того момента, когда придется эвакуироваться пешком, прорываться из-под огня россиян, как это уже делают жители Рубежного и Попасной – тех частей городов, где ведутся бои.

Гайдай добавил, что властям известно, скольким людям удалось выбраться из этих областей. Однако неизвестно, какое количество людей россияне расстреляли за попытку уехать.

Какая ситуация в Луганской области

В течение последних суток российская армия 29 раз обстреляла гражданские дома в Луганской области. Оккупанты били из авиации, систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

В результате обстрелов разрушены 10 домов в Попасной. По меньшей мере, 8 человек погибли в результате атаки врага.

Из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций в Луганской области нет централизованного газоснабжения. Сейчас газ есть в 6 населенных пунктах области, и то не во всех домах.

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