Эволюция российских фейков: прокремлевская пропаганда прибегает к манипуляциям

Российские медиа – важная часть гибридной войны, которую ведет Кремль против Украины и еще половины мира. Пропагандистка Ольга Скабеева – лишь одна из главных персон, которая этим занимается в государстве.

Запуск фейков – неотделимая составляющая их работы. Ведь на эти СМИ Владимир Путин не жалеет своих газо- и нефтедолларов.

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"По разным подсчетам экспертов, в год Россия тратит от 3 до 5 миллиардов долларов на пророссийскую пропаганду", – отметил ведущий программы "Антифейк" Егор Скорина.

Он – один из тех, кто занимается развенчиванием фейков кремлевской пропаганды. Признает, мозги промывают качественно, если смотреть исключительно российские или же местные "ватные" телеканалы, то со временем можно поверить практически в любой бред.

Когда я готовлюсь к программе, очень долгое время сижу и смотрю российские или пророссийские медиа. Иногда бывают такие ситуации, когда я сижу и думаю: "А там не все так однозначно". И такой: "Стоп, стоп, стоп. Воу!",

– поделился Скорина.

Схемы, по которой работают кремлевские медиа, за последние 7 лет эволюционировали. После провальных фейков о расстреле снегирей и распятого мальчика, пропагандисты начали пытаться создавать более изощренные мифы.

По словам директора ОО "Детектор медиа" Галина Петренко, Россия с каждым днем все больше распространяет фейков и прибегает к манипуляциям. Как итог, количество людей, которые сомневаются и не имеют четкой позиции относительно российской войны против Украины, из года в год растет.

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"Борьба за этих, кто неуверен, она самая ожесточенная. Есть опасность, что Россия может их убедить, но здесь есть и возможность, что Украина могла бы их убеждать и перетягивать на светлую сторону", – отметила Петренко.

В селах нет доступа к бесплатному эфирному телевидению

Довольно сложно нести свет правды жителям сел и районов Сумской, Черниговской, Харьковской областей. Ведь после отключения аналогового вещания 30% населения в приграничных с Россией районах Украины были лишены гарантированного государством доступа к бесплатному эфирному телевидению.

К тому же украинские частные телевизионные провайдеры не очень заинтересованы в налаживании покрытия украинских глубинок прифронтовых территорий, а об оккупированных территориях вообще не говорится.

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"С российской стороны, это военное дело. Там электричество всегда найдется для того, чтобы поставить туда почти космический распространитель, поскольку ценную информацию они четко понимают для себя", – отметил политический эксперт Олег Саакян.

Не космическим распространителем, и все же вернуть в информационное лоно родной Украины жителям приграничных с России территорий взялись в украинском правительстве. Недавно Кабмин принял программу финансирования развития общенациональной сети бесплатного эфирного телевидения Multiplex MX-7.

В Украине развивают бесплатное эфирное телевидение / Фото Pexels

Бесплатно в Multiplex войдут государственные вещатели, другие же каналы смогут зайти на коммерческой основе. Техническая возможность принять их сигнал для людей будет довольно простой.

"Трансляция будет происходить в метровом диапазоне, то есть это другой вид передачи данных. Время замены приемников не потребуется. Просто нужно будет перенастроить их и они смогут принимать: как Multiplex частных компаний, так и наши", – отметил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.

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Работу по покрытию 95% подконтрольных территорий Украины планируют осуществить в течение шести месяцев с момента начала финансирования. Поэтому при благоприятных обстоятельствах уже к новому году чаша весов в информационной войне со страной оккупантом могут снова наклониться на украинскую сторону.