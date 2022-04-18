Вероятно, большинство вернется за границу, – МВД о массовом возвращении украинцев

За последние несколько дней в Украину вернулось еще больше наших земляков. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко не исключает, что такой наплыв связан с празднованием Пасхи.

Так, в эфире телеканала "Рада" Вадим Денисенко отметил, что массовое возвращение украинцев скорее связано с приближающейся Пасхой. И уже после праздников большинство из них уедут за границу.

Читайте На выезде в Польшу: в ГНСУ назвали пункт пропуска с крупнейшими очередями

Люди приезжают, чтобы увидеться с родными

Советник министра отметил, что за ситуацией, связанной с возвращением украинцев, будут следить. В то же время он добавил, что с высокой вероятностью большинство людей приезжает только на Пасху и вернутся после праздников обратно.

Большинство – те люди, которые приезжают на празднование Пасхи, встретиться со своими родными, взглянуть на свои дома. И потом, наверное, большинство этих людей вернется за границу,

– добавил он.

Отметим, что за сутки 16 апреля в Украину вернулось 38 тысяч наших земляков. В ГНСУ сообщают, что это впервые с начала войны приехало больше людей, чем уехало.

Добавим, что Владимир Зеленский в интервью рассказал об украинских беженцах. Он убежден, что 93 – 95% людей, вынужденно сбежавших за границу от войны, вернутся в Украину. Но, подчеркнул он, торопиться с этим не стоит.

Как к украинским беженцам относятся за границей: смотрите видео