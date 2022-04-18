Так, в ефірі телеканалу "Рада" Вадим Денисенко зазначив, що масове повернення українців радше пов'язане з наближенням Великодня. І вже після свят більшість із них виїдуть за кордон.

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Люди приїжджають, щоб побачитися з рідними

Радник міністра зазначив, що за ситуацією, пов'язаною з поверненням українців слідкуватимуть. Водночас він додав, що з високою ймовірністю більшість людей приїжджають лише на Великдень та повернуться після свят назад.

Більшість – ті люди, які приїжджають на святкування Великодня, зустрітися зі своїми рідними, глянути на свої домівки. І потім, напевне, більшість цих людей повернеться за кордон,

– додав він.

Зазначимо, що за добу 16 квітня, до України повернулося 38 тисяч наших земляків. У ДПСУ повідомляють, що це вперше від початку війни приїхало більше людей, ніж виїхало.

Додамо, що Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів про українських біженців. Він переконаний, що 93 – 95% людей, які вимушено втекли за кордон від війни, повернуться до України. Але, підкреслив він, поспішати з цим не варто.

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