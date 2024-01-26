Следует добавить, что несколько дней назад причиной беспокойства в Ленинградской области стали удары по Усть-Луге. В этот раз россияне оправдываются плановыми работами.

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Детали "хлопка"

Россияне, проживающие в Ленинградской области, днем 26 января снова начали сообщать о проявлениях "хлопка" в их регионе. Под Выборгом раздался мощный взрыв, а уже после жители города начали фиксировать над городом густой столб дыма.

Короче что-то как е*нуло сейчас, прямо жестко, прямо земля затряслась,

– комментирует ситуацию один из россиян.

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В МВД уже поспешили оправдаться – они заявили, что взрыв под Выборгом плановый. Якобы там ведутся работы по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Интересное решение – не сообщать о таких работах, особенно на фоне недавних ударов по области.

Что произошло в Ленинградской области