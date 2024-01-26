Варто додати, що декілька днів тому причиною неспокою у Ленінградській області стали удари по Усть-Лузі. Цього разу росіяни виправдовуються плановими роботами.

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Деталі "бавовни"

Росіяни, що проживають у Ленінградській область вдень 26 січня знову почали повідомляти про прояви "бавовни" у їхньому регіоні. Під Виборгом пролунав потужний вибух, а вже після жителі міста почали фіксувати над містом густий стовп диму.

Короче щось як й**нуло зараз, прямо жостко, прямо земля затряслася,

– коментує ситуацію один з росіян.

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У МВС Росії уже поспішили виправдатися – вони заявили, що вибух під Виборгом є плановим. Начебто там ведуться роботи з видобутку гранітної крихти в одному з кар'єрів. Цікаве рішення – не повідомляти про такі роботи, особливо на фоні нещодавніх ударів по області.

Що відбулося в Ленінградській області