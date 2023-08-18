Проход Joseph Schulte в Босфор является прорывом, – ОК "Юг" оценило возможность нового коридора

Первое судно Joseph Schulte 16 августа вышло из порта Одессы по коридору, работу которого организовала Украина. Наталья Гуменюк объяснила, могут ли по этому пути двигаться другие суда.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" в эфире телемарафона заявила, что настройка такого гуманитарного коридора для восстановления навигации в акватории Черного моря – это чрезвычайный прорыв, пишет 24 Канал.

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Что сказала Гуменюк о зерновом коридоре

(Организация коридора – 24 Канал) – чрезвычайная операция, которую мы ввели в тех условиях, в которых были зажаты террором России, и все же – первый пошел, как говорится, эксперимент уже начат, и будем надеяться, что другие суда тоже смогут безопасно выйти из портов Украины,

– заявила Наталья Гуменюк.

Капитан 1 ранга Госпогранслужбы пояснила, что в начале полномасштабного вторжения, когда Россия объявила северо-западную часть Черного моря местом проведения "контртеррористической операции", хотя других террористов, кроме России, там не было, ориентировочно 100 судов были заведены в украинские порты. Это были все суда, находившиеся в акватории территориального моря Украины.

Уже после начала функционирования зернового коридора соответствующие суда, которые могли быть загружены зерном и выйти, действительно работали в рамках коридора.

В Одесском порту еще остаются ориентировочно 40 судов

Наталья Гуменюк объяснила, что ориентировочно 40 судов еще остаются в порту Одессы. Еще есть определенные остатки судов в Черноморском и Южном из тех, которые заходили.

"Но надо отдавать себе отчет, что суда разной квалификации предназначены для перевозки, в том числе и горюче-смазочных материалов, и это дополнительная опасность в случае следования по такому маршруту. Разминирование моря… Никуда не исчезло. По информации наших партнеров, даже усилилось – после завершения зернового соглашения Россия принимала меры для того, чтобы усилить минную опасность в территориальном море Украины", – пояснила Гуменюк.

Она добавила, что функционирование организованного Украиной коридора предполагает осознание судовладельцами опасностей и ответственность за это. Ведь только после тщательно выверки всех позиций принимают решение о движении судна, что и произошло с Joseph Schulte.

Будет ли в дальнейшем действовать организованный коридор в Черном море

Это достаточно специфическая история, но общее функционирование такого коридора вполне возможно. Именно так функционировали зерновые коридоры, но был очень существенный нюанс – гарантии ООН и Турции, которые были вовлечены в эти соглашения. И не только Силы обороны Украины обеспечивали безопасность, а именно наличие этих гарантий сдерживало врага очень существенно,

– объяснила Наталья Гуменюк.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" пояснила, что атаки россиян на регион во время функционирования зернового коридора не прекращались, включая направление портовой и припортовой инфраструктуры.

Гуменюк добавила, что россияне коварны, не соблюдают законы и обычаи ведения войны. Потому риск остается. Так что без поддержки мирового сообщества и убедительных гарантов Украина может не справиться.

Она заверила, что Силы обороны делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность судоходства.

Понимать надо одно: мы не способны на сегодня в абсолюте протралить полностью весь путь, чтобы обезопасить от наличия мин, но максимально приложить усилия можем,

– заявила Наталья Гуменюк.

Joseph Schulte впервые вышел по коридору, который организовала Украина

Из порта Одессы 16 августа вышел контейнеровоз Joseph Schulte, первый прошедший предложенным Украиной "временным коридором". Для этого Киев обращался в Международную морскую организацию (IMO). Их Совет в свою очередь:

признает международное право нашего государства на свободное торговое судоходство;

призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции.

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Поэтому контейнеровоз Joseph Schulte, следующий под флагом Гонконга, прошел установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины.

Следует отметить, что в навигационном поручении Военно-морских сил ВСУ говорится о временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины, действующих с 8 августа 2023 года.

По состоянию на 18 августа контейнеровоз Joseph Schulte уже прибыл в порт Стамбула. Подробнее об этом – читайте по ссылке.