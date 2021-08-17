Юг Испании накрыл мощный ураган: видео

Провинции Альбасете и Валенсия, что на юге Испании, охватил мощный песчаный ураган. Опасное явление стало следствием длительной и устойчивой жары.

Стихия разрушала все на своем пути

В течение последних 3 дней температура воздуха в Испании достигала до + 45 градусов. 15 августа местные жители опубликовали видео с кадрами сильного урагана.

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На видео видно, как песчаная стихия полностью накрыла улицу. Виднеются только многоэтажки и кроны деревьев.

Сильный ураган в Испании: видео

В муниципалитете Альбасете стихия охватила сразу несколько районов города. Сильный ветер возносил весь мусор вверх.

Смотрите видео непогоды на юге Испании:

В городе Гандия, что в провинции Валенсия, шквальный ветер, скоростью до 80 километров в час, повалил колесо обозрения. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку людей вокруг не было.

В Испании бушуют пожары

В стране вспыхнули масштабные лесные пожары. 16 августа власти эвакуировали по меньшей мере 800 жителей 2 регионов Испании.

Правительство Кастилии и Леона доставило 500 жителей деревень в спортивное заведение. Известно, что эвакуация происходит и в центре Испании.

Страна начала готовиться к пожарам еще 11 августа. Испанские власти приняли ряд мер, чтобы предотвратить возгорание.

Недавно в испанском муниципалитете Монторо зафиксировали рекордную жару – +47 градусов.