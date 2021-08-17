Стихія руйнувала все на своєму шляху

Впродовж останніх 3 днів температура повітря в Іспанії сягала до +45 градусів. 15 серпня місцеві мешканці опублікували відео з кадрами сильного буревію.

До теми В Іспанії – новий температурний рекорд: на термометрах +47 градусів

На відео видно, як піщана стихія повністю накрила вулицю. Видніються лише багатоповерхівки та крони дерев.

Сильний буревій в Іспанії: відео

У муніципалітеті Альбасете стихія охопила одразу декілька районів міста. Сильний вітер підносив усе сміття вгору.

Дивіться відео негоди на півдні Іспанії:

У місті Гандія, що в провінції Валенсія, шквальний вітер, швидкістю до 80 кілометрів на годину, повалив оглядове колесо. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки людей довкола не було.

Зверніть увагу! Нещодавно в іспанському муніципалітеті Монторо зафіксували рекордну спеку – +47 градусів.

В Іспанії вирують пожежі