Юг области постоянно обстреливают: какая ситуация на Донетчине

Украинские защитники уже 37 дней героически защищают страну от российских оккупантов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области.

Сейчас самая сложная ситуация – на юге Донбасса. Эта территория находится под постоянными обстрелами и частично оккупирована русскими войсками.

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Ситуация в Донецкой области по состоянию на 1 апреля

Пока невозможно установить точное количество жертв и масштабы разрушений в Мариуполе и Волновахе. В центре области также продолжаются постоянные обстрелы.

В Угледарской общине 31 марта получили ранения 11 человек, в том числе 5 детей. Также враги повредили семь домов.

Оккупанты продолжают обстреливать Марьинскую общину. 1 апреля они убили 1 человека в Марьинке и повредили 2 дома.

В Авдеевке в результате обстрелов отсутствует водо- и теплоснабжение. Движение городского транспорта временно приостановлено. 31 марта под обстрел попала местная школа, а 1 апреля – еще 4 жилых дома.

Во многих населенных пунктах Очеретинской общины повреждено электроснабжение. Один человек погиб. Также есть разрушение и повреждение жилых домов.

В Торецкой общине нет водоснабжения. Местные власти снабжают людей водой.

Там, где возможно, продолжают эвакуировать мирных жителей. За 1 апреля из прифронтовых населенных пунктов вывезли автобусами 248 человек, в том числе 40 детей.

Также местных жителей эвакуируют поездами. В общей сложности благодаря железной дороге область покинули более 131,34 тысяч человек.

Упорно прошу всех, чьи города оказались на линии фронта, эвакуироваться в безопасное место. Особенно это касается детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью и тех, кто зависит от специфических лекарств. Эвакуация – это временно. Сейчас главное сохранить свою жизнь,

– заметил Кириленко.

Глава ОВА подытожил, что каждое преступление, совершенное оккупантами, тщательно документируется. Их обязательно накажут за все зверства.

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