Наши попадания очень существенны, – в ВСУ похвастались пораженными враждебными целями на Юге

Украинские военные показывают точность и мастерство в атаках на вражеские цели россиян. Мы активно разбиваем их склады с боеприпасами и не только.

Об успехах ВСУ в эфире национального телемарафона рассказала представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Наши войска дают ответ на то, что россияне обстреливают мирных жителей Украины, сообщает 24 канал.

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Наши артиллерийские подразделения отработали достаточно определенно, попадания существенные. Сейчас уничтожены в Бериславском районе 2 логистических пункта – это боевой запас и горюче-смазочные материалы. В Новой Каховке также существенно уменьшены запасы топлива,

– сказала она.

По словам Гуменюк, очень значительное наше вмешательство в транспортные логистические маршруты врага. Мы ведь держим огневой контроль над ними. Это все для того, чтобы уменьшить количество атак россиян и, в общем, вред от них.

Как ВСУ уничтожают врага

В ОК "Юг" сообщали, что наши войска за 28 июля уничтожили 2 склада оккупантов и нанесли немало ударов по их позициям на Юге. Украинские воины нанесли 5 авиаударов по позициям врага. В результате 5 вражеских опорных пунктов ликвидировали.

Также на оккупированной Херсонщине возле Новой Каховки взорвался склад боеприпасов россиян. В этом месте вообще взрывается часто и ярко. Детонация длится долго. Однако риторика захватчиков была неизменна. Рассказывали о селитре.

Но уничтожают врага не только на Юге. В ВСУ также хвастались, что на Харьковском направлении ликвидировали очередной полевой склад боекомплектов врага. Вместе с ним ликвидировали и самих оккупантов.

Вы должны увидеть, как горят склады в Новой Каховке: смотрите видео