На Юге развернулось такое национальное движение, что для России это – страшный сон, – Зеленский

С вечерним обращением 7 марта к украинцам выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Среди прочего он говорил и о ситуации в южных регионах нашей страны.

Зеленский обратил внимание на мощное национальное движение, которое там развернулось. И отметил, что украинцы, в отличие от россиян, дубинок и автозаков не боятся.

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Мы не боимся и не отступаем

"Мы не отступаем. А тот, кто повторял: "Мы один народ" – точно не рассчитывал на такую ​​реакцию", – отметил президент.

На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое там на улицах и площадях мы никогда еще не видели. И какое для России – как страшный сон,

– подчеркнул Зеленский.

И подытожил: "Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок. Не боимся танков и пулеметов. Когда на нашей стороне главное – правда. Как сейчас".

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