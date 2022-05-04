На Юге россияне бьют из артиллерии, танков и РСЗО вдоль всей линии столкновения

Российские оккупанты хотят уничтожить фортификационное оборудование позиций украинского войска на Юге. Поэтому они активно обстреливают наших бойцов из разного оружия.

Какая ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении сейчас горячо. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 4 мая.

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Из чего стреляют россияне:

артиллерии,

реактивных систем залпового огня,

танков.

Обстрелы происходят вдоль всей линии столкновения. Боевые действия также активизировались в районе населенного пункта Томина Балка.

Добавим, что на Бессарабском направлении ситуация остается напряженной и контролируемой.

Успехи украинского войска на Юге

За сутки 3 мая наши защитники обеспечили контроль на территории 4 населенных пунктов возле админграницы Николаевской и Херсонской областей. Мобильные противотанковые группы ликвидировали 47 российских оккупантов и 15 единиц техники. Из нее:

8 единиц автомобильной техники;

2 беспилотника, проводивших разведку;

2 зенитно-ракетных комплекса;

радиолокационная станция и дизель-генератор.

Кроме того, ВСУ уничтожили 7 складов врага, а также колонну с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

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Кстати, российская 38-я мотострелковая бригада потеряла около 60% личного состава. Добавим, что говорится и о погибших, и о раненых.

Последние новости о войне в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что украинские военные во многом выставляют российских армейцев дураками. Поэтому война станет стратегическим поражением для России.

К вечеру 3 мая враг запустил по Украине по меньшей мере 18 ракет из Каспийского региона. Они повредили гражданскую инфраструктуру во Львове, Виннице, Киеве, Днепропетровщине, Одесщине, Кировоградщине и Закарпатье.

На Запорожье оккупанты начали массово шить форму ВСУ. Вероятно, они готовят новые провокации, чтобы дискредитировать украинских военных.

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