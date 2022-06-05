На Юге россияне попытались восстановить утраченные позиции: ВСУ им насыпали и те отошли

Оккупанты на Южнобужском направлении обстреливали позиции украинских защитников. Они хотели вести контрбатарейную борьбу.

Об этом сообщили 5 июня в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Указали, что россияне хотят определить четкое расположение наших подразделений.

К теме Оккупанты пытались атаковать на Юге, результат – обезврежены 6 БТР, танк и 2 дрона-рыски

Захватчики корректируют огонь и ведут воздушную разведку с применением беспилотников. Оккупанты из артиллерии били по следующим населенным пунктам:

Николаев;

Прибужское;

Луч;

Благодатное;

Широкое;

Токарево.

Отступили в Херсонской области

В Генштабе рассказали, что россияне пытались штурмовать Белую Криницу в Херсонской области. Они хотели восстановить утраченные позиции.

После огневого поражения Силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции,

– сообщили военные.

Добавили, что у врагов проблемы с живой силой, поэтому принудительной мобилизуют украинцев на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Обстрел Николаева

Россияне 4 июня трижды обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Ураган", а также артиллерии 152-го и 203-го калибров. Они атаковали жилые кварталы города.

В результате обстрела трое погибших мирных жителей. Еще трое получили тяжелые ранения, их госпитализировали. Кроме этого, кафиры повредили 15 квартир и 5 транспортных средств.

Позиции в Черном море

Оккупанты расположили в Черном море 4 корабля 1 подводную лодку . Они снабжены крылатыми ракетами.

Обратите внимание – что происходит в Одесской области: смотрите видео

Ситуация на фронте 5 июня: что известно