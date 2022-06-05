На Юге россияне попытались восстановить утраченные позиции: ВСУ им насыпали и те отошли
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты на Южнобужском направлении обстреливали позиции украинских защитников. Они хотели вести контрбатарейную борьбу.
Об этом сообщили 5 июня в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Указали, что россияне хотят определить четкое расположение наших подразделений.
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Захватчики корректируют огонь и ведут воздушную разведку с применением беспилотников. Оккупанты из артиллерии били по следующим населенным пунктам:
- Николаев;
- Прибужское;
- Луч;
- Благодатное;
- Широкое;
- Токарево.
Отступили в Херсонской области
В Генштабе рассказали, что россияне пытались штурмовать Белую Криницу в Херсонской области. Они хотели восстановить утраченные позиции.
После огневого поражения Силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции,
– сообщили военные.
Добавили, что у врагов проблемы с живой силой, поэтому принудительной мобилизуют украинцев на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Обстрел Николаева
Россияне 4 июня трижды обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Ураган", а также артиллерии 152-го и 203-го калибров. Они атаковали жилые кварталы города.
В результате обстрела трое погибших мирных жителей. Еще трое получили тяжелые ранения, их госпитализировали. Кроме этого, кафиры повредили 15 квартир и 5 транспортных средств.
Позиции в Черном море
Оккупанты расположили в Черном море 4 корабля 1 подводную лодку . Они снабжены крылатыми ракетами.
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Ситуация на фронте 5 июня: что известно
- Продолжается 102-й день полномасштабной войны России и Украины.
- В Северской области захватчики усиленно охраняют участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Также они из минометов обстреляли Гремяч Черниговской области.
- В Слобожанщине россияне атакуют позиции подразделений Сил обороны. Они используют ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.
- В Харьковской области убийцы обстреляли Циркуны, Русские и Черкасские Тишки, Старый Салтов, Коротич.
- В Донецкой области россияне стремятся штурмовать Славянск.
- Самые активные боевые действия продолжаются на территории Луганщины и Донбасса.