На Юге россияне пытаются остановить продвижение ВСУ
7 апреля 2022 , 19:48Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины на Юге не дают покоя российским оккупантам. Те пытаются остановить продвижение наших Вооруженных Сил.
Кроме того, российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих войск в отдельных районах Юга. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Обратите внимание Россияне активизировались в направлении Северодонецка, – Генштаб ВСУ
Украинские войска на Юге не дают покоя российским оккупантам. Поэтому захватчики пытаются остановить их продвижение.
На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах,
– заявили в Генштабе.
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