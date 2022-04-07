На Юге россияне пытаются остановить продвижение ВСУ

Украинские воины на Юге не дают покоя российским оккупантам. Те пытаются остановить продвижение наших Вооруженных Сил.

Кроме того, российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих войск в отдельных районах Юга. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обратите внимание Россияне активизировались в направлении Северодонецка, – Генштаб ВСУ

Украинские войска на Юге не дают покоя российским оккупантам. Поэтому захватчики пытаются остановить их продвижение.

На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах,

– заявили в Генштабе.

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