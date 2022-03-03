На Юге россияне вводят резервы, пытаются продолжить наступление на Запорожье
3 марта 2022 , 13:34Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российский враг встретился с достойным сопротивлением украинской армии, которую, к нашему счастью, недооценил. У оккупанта большие потери, из-за чего он вводит резервы.
Часть вражеских сил направлена на Мариуполь.
В Генштабе ВСУ сообщили актуальную информацию на Таврическом направлении. Сообщается, что противник совершил введение части оперативных резервов – в БТГр.
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Российский оккупант прибег к этим действиям, пытаясь продолжить наступление в направлении Запорожья.
Часть вражеских сил направлена на Мариуполь, который под непрерывным обстрелом.
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