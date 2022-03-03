На Юге россияне вводят резервы, пытаются продолжить наступление на Запорожье

Российский враг встретился с достойным сопротивлением украинской армии, которую, к нашему счастью, недооценил. У оккупанта большие потери, из-за чего он вводит резервы.

Часть вражеских сил направлена ​​на Мариуполь.

В Генштабе ВСУ сообщили актуальную информацию на Таврическом направлении. Сообщается, что противник совершил введение части оперативных резервов – в БТГр.

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Российский оккупант прибег к этим действиям, пытаясь продолжить наступление в направлении Запорожья.

Часть вражеских сил направлена ​​на Мариуполь, который под непрерывным обстрелом.

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