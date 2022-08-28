Украинские защитники уничтожили пункт управления 35-й армии россии
Источник:Оперативное командование "Юг"
Наши воины 28 августа ликвидировали один из важных пунктов управления 35-й армии россии. Теперь часть ее личного состава на время осталась без координации.
Об этом сообщили в сводке командования "Юг". Чиновники там доложили об оперативной ситуации на своем направлении по состоянию на 12 часов этого дня.
Заметьте Утрата Юга будет для россии символическим провалом, – советник главы МВД.
Также на Юге уничтожили несколько складов
Речь идет о пункте управления 35 "краснознаменной" армии из Амурской области. Он по сей день базировался в Новой Каховке. Однако находившиеся там служащие государства-террориста не смогут больше ничем руководить благодаря качественной работе украинских ракетно-артиллерийских подразделений.
Также ликвидировали и два других пункта управления врага:
- Херсон;
- Мариуполь.
Не забыли наши ракетно-артиллерийские подразделения и о складах боеприпасов. Их ликвидировали в этот день уже два в Любимовке и Херсоне.
Потери врага на Юге в первой половине дня составляют:
- 11 оккупантов;
- 3 единицы автобронетехники;
- самоходная гаубица "Мста-С".
Однако важно отметить, что это лишь те потери, которые смогла подтвердить наша военная разведка.
Детальнее о ситуации на Юге по состоянию на 12 часов: смотрите видео
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