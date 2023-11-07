ВСУ уничтожили вражеский "Солнцепёк" и две гаубицы "Мста-С": какая ситуация на южном фронте
Источник:Командующий Тарнавским
На Таврическом направлении ВСУ нанесли врагу значительные потери в технике и живой силе. Ожесточенная борьба на этом направлении продолжается.
Об успехах ВСУ на этом направлении и потери врага рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, оккупанты осуществили 58 боевых столкновений.
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Потери врага на Таврическом направлении
ВСУ за прошедшие сутки уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепёк" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С".Обратите внимание! "Сонцепёк" является модификацией ТОС-1 Буратино. Это тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72.
По словам командующего Тарнавского, враг нанёс 3 авиаудара, провел 58 боевых столкновений и совершил 944 артобстрела.
Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Красногоровка, Марьинка и Старомайорское Донецкой области и Красное, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области,
– написал он.
Тарнавский добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1322 огневых задач.
Кроме этого, общие потери в живой силе за минувшие сутки в армии России составили 583 человека. Уничтожена 31 единица военной техники. В частности, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗО, 11 БпЛА, 6 автомобилей и 1 единица спецтехники.
Командующий сообщил, что продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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Ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.
Кроме того, Вооруженные Силы Украины и средства противовоздушной обороны уничтожили ударный беспилотник типа "Shahed-136/131" и разведывательный БПЛА врага.
- Также наши подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.