ВСУ уничтожили вражеский "Солнцепёк" и две гаубицы "Мста-С": какая ситуация на южном фронте

На Таврическом направлении ВСУ нанесли врагу значительные потери в технике и живой силе. Ожесточенная борьба на этом направлении продолжается.

Об успехах ВСУ на этом направлении и потери врага рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, оккупанты осуществили 58 боевых столкновений.

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Потери врага на Таврическом направлении

ВСУ за прошедшие сутки уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепёк" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С".

"Сонцепёк" является модификацией ТОС-1 Буратино. Это тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72.

По словам командующего Тарнавского, враг нанёс 3 авиаудара, провел 58 боевых столкновений и совершил 944 артобстрела.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Красногоровка, Марьинка и Старомайорское Донецкой области и Красное, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области,

– написал он.

Тарнавский добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1322 огневых задач.

Кроме этого, общие потери в живой силе за минувшие сутки в армии России составили 583 человека. Уничтожена 31 единица военной техники. В частности, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗО, 11 БпЛА, 6 автомобилей и 1 единица спецтехники.

Командующий сообщил, что продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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Ситуация на фронте