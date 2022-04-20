На Юге за сутки ВСУ уничтожили 19 россиян, бронированную технику и беспилотник "Орлан"

На Южном направлении украинские защитники уничтожили в сутки 19 российских солдат. Также наши воины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10".

Об успехах сообщило командование "Юг". Там похвастались, что в общей сложности уничтожили 6 единиц техники.

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Общие потери врага за сутки на южных рубежах обороны составляют 19 российских солдат и 6 единиц техники, среди которых бронированная, автомобильная и БПЛА "Орлан-10",

– говорится в своде военных.

Ранее сообщалось, что "Орлан" в очередной раз пытался проводить разведку по объектам критической инфраструктуры. Это уже два дня подряд наши военные "приземляют" вражеские беспилотники.

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