Про успіхи повідомило командування "Південь". Там похвалились, що загалом знищили 6 одиниць техніки.

Увага Українські ППО за добу знищили літак, вертоліт, безпілотники та ракету ворога

Загальні втрати ворога за поточну добу на південних рубежах оборони складають 19 російських солдатів та 6 одиниць техніки, серед яких броньована, автомобільна та БПЛА "Орлан-10",

– йдеться у зведенні військових.

Раніше повідомляли, що "Орлан" вкотре намагався проводити розвідку щодо об'єктів критичної інфраструктури. Це вже два дні поспіль наші військові "приземляють" ворожі безпілотники.

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