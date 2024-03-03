Бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене в эксклюзивном интервью 24 Каналу прокомментировала выборы, которые должны состояться в США, ведь там может победить Дональд Трамп. Она ответила на вопрос, не боится ли Европа остаться одна.
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Мир становится другим
По ее словам, впервые так серьезно обсуждают в европейских государствах и стенах Европарламента то, что надо готовиться ко всему.
Это может быть Трамп, или может его и не выберут, но очевидно – Соединенные Штаты понемногу становятся другими. В целом мир становится другим, особенно когда смотрим на Китай и регион вокруг него,
– сказала она.
Экс-глава Минобороны Литвы отмечает, что сейчас идет война на южных границах Евросоюза, поэтому Европа должна взять на себя больше ответственности. Юкнявичене отметила, что это не только из-за Трампа, а из-за того, что глобальная ситуация становится, мягко говоря, другой.
Экс-глава Минобороны Литвы прокомментировала пожелание смерти Путину
- Сегодня на очередном заседании в Европарламенте депутаты снова говорили о необходимости ускорить помощь Украине. С призывом предоставить нашему государству оружие выступила и бывшая глава Минобороны Литвы Раса Юкнявичене, известная своим радикальным отношением к российскому диктатору.
- Она подробнее рассказала о своем отношении к Владимиру Путину. Когда-то еще весной 2023 года Юкнявичене дала интервью, в котором заявила, что желает смерти главе Кремля.
- Тогда евродепутат сказала, что иначе нормальный человек к нему относиться не может. Юкнявичене добавила, что Путин для нее – дьявол, Гитлер и Сталин в одном лице.