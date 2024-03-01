В эксклюзивном интервью 24 Каналу литовский евродепутат от ЕНП, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене рассказала о своем отношении к Путину.
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"Для меня Путин – это дьявол"
Когда-то еще весной 2023 года Юкнявичене дала интервью, в котором заявила, что желает смерти главе Кремля.
Тогда евродепутат сказала, что иначе нормальный человек к нему относиться не может. Юкнявичене добавила, что Путин для нее – дьявол, Гитлер и Сталин в одном лице.
Я хочу, чтобы он поскорее умер, чтобы его убили. Это звучит жестоко. Я говорю как католик, верующий человек, но все-таки это говорю; потому что для меня он дьявол. Это Гитлер и Сталин в одном лице,
– говорила дипломат.
Экс-глава минобороны Литвы отметила, что российский диктатор заслуживает казни. По ее мнению, он должен умереть или в тюрьме, или какой-то другой смертью.
Тогда интервьюер отметил, что ответ Юкнявичене слишком эмоциональный.
Перед глазами Буча, перед глазами у меня все эти страдания. И когда вы спросили про Путина... все эти тысячи людей, которые ежедневно страдают. Как по-другому относиться?,
– сказала политик.
Ничего не изменилось
Теперь в разговоре с журналисткой 24 Канала Юкнявичене отметила, что ее отношение к Путину не изменилось. Она до сих пор желает ему смерти.
Я могу повторять это каждый день,
– подчеркнула евродепутат.
Путин снова вылез из бункера и начал угрожать
- Вчера, 29 февраля, глава Кремля обратился с традиционным ежегодным посланием к федеральному собранию.
- Путин заявил, что готов к диалогу с США. В то же время назвал действия американцев враждебными, отрицал намерение России испытывать ядерное оружие в космосе и обвинил США в демагогии.
- Кроме того, российский диктатор не на шутку встревожился из-за заявления Макрона о возможности отправки в Украину союзнических войск. Путин тут же начал угрожать ядерным оружием и "трагическими последствиями" для интервентов.
- Также он хвалил оккупационную армию, которая якобы наступает и бережет жизни людей. Путин пообещал золотые горы бедным и многодетным россиянам. Диктатор заявил о запуске программы "Длительная и активная жизнь". Эта инициатива не нашла особого восторга у электората. Россияне выразили свои эмоции по поводу очередной лжи Путина в комментариях.