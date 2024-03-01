В эксклюзивном интервью 24 Каналу литовский евродепутат от ЕНП, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене рассказала о своем отношении к Путину.

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"Для меня Путин – это дьявол"

Когда-то еще весной 2023 года Юкнявичене дала интервью, в котором заявила, что желает смерти главе Кремля.

Тогда евродепутат сказала, что иначе нормальный человек к нему относиться не может. Юкнявичене добавила, что Путин для нее – дьявол, Гитлер и Сталин в одном лице.

Я хочу, чтобы он поскорее умер, чтобы его убили. Это звучит жестоко. Я говорю как католик, верующий человек, но все-таки это говорю; потому что для меня он дьявол. Это Гитлер и Сталин в одном лице,

– говорила дипломат.

Экс-глава минобороны Литвы отметила, что российский диктатор заслуживает казни. По ее мнению, он должен умереть или в тюрьме, или какой-то другой смертью.

Тогда интервьюер отметил, что ответ Юкнявичене слишком эмоциональный.

Перед глазами Буча, перед глазами у меня все эти страдания. И когда вы спросили про Путина... все эти тысячи людей, которые ежедневно страдают. Как по-другому относиться?,

– сказала политик.

Ничего не изменилось

Теперь в разговоре с журналисткой 24 Канала Юкнявичене отметила, что ее отношение к Путину не изменилось. Она до сих пор желает ему смерти.

Я могу повторять это каждый день,

– подчеркнула евродепутат.

Путин снова вылез из бункера и начал угрожать