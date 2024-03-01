В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу литовська євродепутатка від ЄНП, колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене розповіла про своє ставлення до Путіна.
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"Для мене Путін – це диявол"
Колись ще на весні 2023 року Юкнявічене дала інтерв'ю, в якому заявила, що бажає смерті очільнику Кремля.
Тоді євродепутатка сказала, що інакше нормальна людина до нього ставитися не може. Юкнявічене додала, що Путін для неї – диявол, Гітлер і Сталін в одному обличчі.
Я хочу, щоб він скоріше помер, щоб його вбили. Це звучить жорстоко. Я говорю як католик, віруюча людина, але все-таки це говорю; бо для мене він диявол. Це Гітлер та Сталін в одному обличчі,
– говорила дипломатка.
Ексглава міноборони Литви зазначила, що російський диктатор заслуговує на страту. На її думку, він повинен померти або у в'язниці, або якоюсь іншою смертю.
Тоді інтерв'юер відзначив, що відповідь Юкнявічене занадто емоційна.
Перед очима Буча, перед очима у мене всі ці страждання. І коли ви запитали про Путіна… усі ці тисячі людей, які щодня страждають. Як по-іншому ставитися?,
– сказала політик.
Нічого не змінилося
Тепер у розмові із журналісткою 24 Каналу Юкнявічене зазначила, що її ставлення до Путіна не змінилося. Вона досі бажає йому смерті.
Я можу повторювати це щодня,
– наголосила євродепутатка.
Путін знову виліз з бункера і почав погрожувати
- Вчора, 29 лютого, очільник Кремля звернувся із традиційним щорічним посланням до федеральних зборів.
- Путін заявив, що готовий до діалогу зі США. Водночас назвав дії американців ворожими, заперечив намір Росії випробовувати ядерну зброю у космосі та звинуватив США у демагогії.
- Крім того, російський диктатор не на жарт стривожився через заяву Макрона про можливість відправки до України союзницьких військ. Путін одразу почав погрожувати ядерною зброєю і "трагічними наслідками" для інтервентів.
- Також він хвалив окупаційну армію, яка начебто наступає і береже життя людей. Путін пообіцяв золоті гори бідним і багатодітним росіянам. Диктатор заявив про запуск програми "Тривале та активне життя". Ця ініціатива не знайшла особливого захоплення в електорату. Росіяни висловили свої емоції щодо чергової брехні Путіна у коментарях.