Таким чином це говорить про те, що Росія має дуже чіткі попередження від європейських країн. Про що у розмові з 24 Каналом відзначив офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

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Суть заяви Макрона

Березовець пояснив, мовляв, Макрон чітко підкреслив, що ЄС має розглянути можливість відправки військового контингенту, бо є сили швидкого реагування, національний компонент і це може бути реалізовано за двосторонньою угодою. За його словами, уряд тієї чи іншої країни, яка навіть входить до складу НАТО, не зобов'язаний отримувати погодження від Брюсселю.

"Рішення може бути ухвалене на двосторонньому рівні, якщо виникне необхідність. Те, що цей план реальний і не є експромт Макрона. Він не може це вирішити без погодження уряду і новий прем'єр Франції підтвердив, що ці слова не є особистою позицією президента", – сказав він.

Утім, Кремль отримав рішучі попередження і перше, чим він ризикує, - Калінінградська область. Подальша ескалація війни з Україною для Росії закінчиться погано. У випадку будь-якого конфлікту з НАТО Калінінградська область буде нейтралізована, військові об'єкти знищать.

"Це попередження в бік Кремля – в НАТО є рішучі лідери і країни, які готові протистояти і не чекатимуть, поки Кремль розмахуватиме ядерною дубинкою. Там розуміють небезпеку, але виходячи з аналітики, що Росія не застосовуватиме її. Погрози Медведєва не лякають", – додав Березовець.

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