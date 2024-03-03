Колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу прокоментувала вибори, які мають відбутися у США, адже там може перемогти Дональд Трамп. Вона відповіла на питання, чи не боїться Європа залишитись одна.

Дивіться також "Українці гинуть щодня на фронті": чому ідея купувати снаряди лише всередині ЄС не на часі

Світ стає іншим

За її словами, вперше так серйозно обговорюють в європейських державах та стінах Європарламенту те, що треба готуватися до всього.

Це може бути Трамп, або може його і не оберуть, але очевидно – Сполучені Штати потрохи стають іншими. Загалом світ стає іншим, особливо коли дивимося на Китай та регіон навколо нього,

– сказала вона.

Ексглава Міноборони Литви наголошує, що зараз триває війна на південних кордонах Євросоюзу, тому Європа повинна взяти на себе більше відповідальності. Юкнявічене зазначила, що це не тільки через Трампа, а через те, що глобальна ситуація стає, м’яко кажучи, іншою.

Ексголова Міноборони Литви прокоментувала побажання смерті Путіну