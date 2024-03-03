Колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу прокоментувала вибори, які мають відбутися у США, адже там може перемогти Дональд Трамп. Вона відповіла на питання, чи не боїться Європа залишитись одна.
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Світ стає іншим
За її словами, вперше так серйозно обговорюють в європейських державах та стінах Європарламенту те, що треба готуватися до всього.
Це може бути Трамп, або може його і не оберуть, але очевидно – Сполучені Штати потрохи стають іншими. Загалом світ стає іншим, особливо коли дивимося на Китай та регіон навколо нього,
– сказала вона.
Ексглава Міноборони Литви наголошує, що зараз триває війна на південних кордонах Євросоюзу, тому Європа повинна взяти на себе більше відповідальності. Юкнявічене зазначила, що це не тільки через Трампа, а через те, що глобальна ситуація стає, м’яко кажучи, іншою.
Ексголова Міноборони Литви прокоментувала побажання смерті Путіну
- Сьогодні на черговому засіданні у Європарламенті депутати знову говорили про потребу пришвидшити допомогу Україні. Із закликом надати нашій державі зброю виступила й колишня голова Міноборони Литви Раса Юкнявічене, відома своїм радикальним ставленням до російського диктатора.
- Вона детальніше розповіла про своє ставлення до Владіміра Путіна. Колись ще навесні 2023 року Юкнявічене дала інтерв'ю, у якому заявила, що бажає смерті очільнику Кремля.
- Тоді євродепутатка сказала, що інакше нормальна людина до нього ставитися не може. Юкнявічене додала, що Путін для неї – диявол, Гітлер і Сталін в одному обличчі.