Новой главой Минкульта может стать Юлия Федив, – нардеп Железняк

Новым министром культуры и информационной политики может стать Юлия Федив. Назначить на должность ее могут уже на следующей неделе.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк. Федив сменит в должности Александра Ткаченко, попавшего в ряд громких скандалов, передает 24 Канал.

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Кто может возглавить Минкульт

По словам Железняка, бывшая глава Украинского культурного фонда Юлия Федив станет новой главой Минкульта. Голосование за назначение ее на должность может состояться на следующей неделе.

Как отметил нардеп, с ее назначением в правительстве будет наибольшее количество женщин за всю историю.

Если я не ошибаюсь, с ее назначением выйдет правительство с наибольшим количеством женщин в истории Украины. 28% или 6 из 21 членов КМУ. Хорошая кандидатура,

– написал Железняк о ее возможном назначении.

Что известно о Федив Юлия Федив – бывшая глава Украинского культурного фонда. 36-летняя деятельница также была директором ОО "Общественное телевидение". Ранее она уже сотрудничала с Минкультом – 8 февраля 2018 года ведомство заключило с ней трехлетний контракт по выполнению ответственных государственных служебных обязанностей по руководству фондом.

Правительство может назначить нового министра обороны

Как сообщал Железняк ранее, на следующей неделе могут также назначить нового главу Министерства обороны. Ссылаясь на собственные источники, нардеп утверждает, что Алексея Резникова может заменить Рустем Умеров, который сейчас занимает должность главы Фонда госимущества.

"По моей информации, Резников покинет пост Министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. На место министра обороны будет подан наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров", – заявил Железняк.

Нардеп также заявил, что некоторые посольства уже предупредили о ротации в правительстве.